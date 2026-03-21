Bodrum Yalıkavak Marinada Yangın Çıktı

Bodrum Yalıkavak Marina'da çıkan yangında 7 motoryat battı, 1 tekne hafif hasar aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yok, deniz kirliliği önleniyor.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, marinada bağlı bulunan motoryatta çıkan ve diğer 7 motoryata da sıçrayan yangınla ilgili incelemede bulundu. Kaymakam Sırmalı, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek ve marina yetkililerinden bilgi aldı.

Bu arada Bodrum Kaymakamlığı'ndan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"21 Mart 2026 tarihinde saat 03.40 sıralarında Bodrum Yalıkavak Marinada bulunan bir motoryatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiş ve rüzgarın etkisiyle yan tarafındaki teknelere sıçramıştır. Meydana gelen yangında 7 tekne yanarak batmış olup 1 tekne hafif derecede hasar almıştır. Yangın söndürme, tahliye ve emniyete alma çalışmalarında ilgili kurumların müdahalesi sonucunda yalnızca maddi hasar oluşmuş olup ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Yangın ve batan teknelerden kaynaklı deniz kirliliği meydana gelmiş ve deniz kirliliği yayılmasının önlenmesi maksadıyla deniz yüzeyinde bariyer çekilmiştir. Halihazırda Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından adli ve idari işlemlere devam edilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
