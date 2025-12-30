Bodrum'da Kaza Sonrası Kavga Çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpmasının ardından taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, T.K. otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada park halindeki E.K.'ya ait otomobile çarptı. Kaza sonrası, T.K., S.M. ile E.K. ve A.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tarafların birinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Fırat AKAY – Kamera: BODRUM(Muğla),