Bodrum'da kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavga anı kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aracın geri manevra yaparken park halindeki bir araca çarpması sonrası taraflar arasında kavga yaşandı. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, T.K. otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada park halindeki E.K.'ya ait otomobile çarptı. Kaza sonrası, T.K., S.M. ile E.K. ve A.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tarafların birinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
