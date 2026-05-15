Bodrum'da göçmen botu su aldı; 1 ölü, 1'i yaralı 22 kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren lastik botta 1'i yaralı olmak üzere 22 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 01.00 sıralarında içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında fiber karinalı lastik bot içerisinden 1'i yaralı olmak üzere 22 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda ayrıca 1 organizatör yakalandı. Bölgede başka göçmenin olmadığı, kurtarma operasyonunun da tamamlandığı bildirildi.

