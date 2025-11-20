Haberler

Bodrum'da Kuvvetli Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle döndürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Tıkanan mazgallar nedeniyle bazı otomobiller mahsur kaldı ve yoğun trafik oluştu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bodrum'da saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, tıkanan mazgallar taştı. Araç sürücüleri göle dönen yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Konacık Mahallesi Turgutreis istikametinde yoğun yağış nedeniyle 2 otomobil mahsur kaldı. Otomobillerden biri sürücünün müdahalesi sonrası yeniden çalışırken, diğer otomobil ise vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi. O anlarda yoğun trafik yaşandı.

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
