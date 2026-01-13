Bodrum'da sürüklenip karaya oturan tekne kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenip karaya oturan tekne kurtarıldı.

Gündoğan Mahallesi'ndeki Küçükbük Koyun'da demirli yaklaşık 12 metrelik yelkenli tekne ilçede etkiili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürülenerek karaya oturdu.

Hasar almadığı belirtilen tekne, bölgedeki bazı balıkçı ve dalgıçların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden koya getirildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arasındaki feribot seferlerinin de karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi.