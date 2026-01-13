Haberler

Bodrum'da sürüklenip karaya oturan tekne kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenip karaya oturan 12 metrelik yelkenli tekne, balıkçı ve dalgıçların yardımıyla kurtarıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum-Datça feribot seferleri de iptal edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenip karaya oturan tekne kurtarıldı.

Gündoğan Mahallesi'ndeki Küçükbük Koyun'da demirli yaklaşık 12 metrelik yelkenli tekne ilçede etkiili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürülenerek karaya oturdu.

Hasar almadığı belirtilen tekne, bölgedeki bazı balıkçı ve dalgıçların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden koya getirildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arasındaki feribot seferlerinin de karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

