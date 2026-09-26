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Bodrum'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi, 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Bodrum'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi, 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Peksimet Mahallesi'nde kontrolden çıkan kamyonet duvara çarpıp devrildi. 15 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti; cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

Peksimet Mahallesi'nde Ekin S'nin (15) kullandığı 09 YB 214 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak duvara çarpıp devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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