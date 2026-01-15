Kız arkadaşını cam şişe ile yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kız arkadaşı F.O.'yu (35) cam şişe kırığıyla boğaz ve kolundan yaralayıp, ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Karacan (31), 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Haziran 2024'te Gümbet Mahallesinde meydana geldi. F.O., arkadaşı Mustafa Karacan ile birlikte iş bulmak için Bodrum'a geldi. F.O., iş bulmak için birlikte kaldıkları otelden ayrıldı. Daha sonra F.O., telefonla Karacan'ı arayarak yanına çağırdı. Karacan, F.O.'nun otelden habersiz ayrılması ve yalnız iş aramasından dolayı sinirlenerek elinde bulunan alkol şişesini kırdı. Karacan daha sonra cam parçalarıyla F.O.'nun kolunu keserek "Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz" diyerek tehdit etti ve F.O.'nun kaçmasına engel oldu. Boğaz ve kolundan aldığı kesikler sonucu F.O. yaralanırken, gözaltına alınan Mustafa Karacan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mustafa Karacan'ın F.O.'yu darbettiği, olaya müdahale etmek isteyen kişilere de engel olduğu görüldü. Ardından Karacan'ın koltuk altına alarak birlikte yürümeye başladığı F.O., vatandaşlar tarafından kurtarılması da görüntülerde yer aldı.

2 SUÇTAN DAVA AÇILDI

Soruşturmanın ardından Karacan hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması, dün Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Murat Karacan ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık Karacan, "Beni ağır ithamlarla suçlayacağını bilseydim olaya karışmazdım. Üzgün olduğumu belirtmek isterim, tahliyemi talep ediyorum' dedi. Tarafların dinlenilmesini ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karacan'a 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verdi.