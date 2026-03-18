Bodrum'da sahil şeridinde kıyı kanununa aykırı yapılar tahliye ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyı kanununa aykırı olduğu belirlenen yapıların tahliyesi ve yıkım işlemlerine başlandı. Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, sahil şeridindeki işgallerin kaldırılması için gerçekleştiriliyor.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Bodrum Belediyesi ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kumbahçe sahiline geldi. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, kıyı kanununa aykırı olduğu belirlenen yapıların söküm işlemlerine geçildi. İş makineleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, sahil boyunca işgal durumundaki yapıların tamamen kaldırılacağı bildirildi. Tahliye ve yıkım işlemlerinin yanı sıra, vatandaşların plajdan daha rahat faydalanabilmesi amacıyla kumsalda düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak başlatıldı.

Yetkililer, sahil şeridindeki işgallerin sonlandırılmasına yönelik denetim ve uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
