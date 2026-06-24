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Kırmızı bültenle aranan Alman şüpheli Bodrum'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Alman şüpheli Bodrum'da yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu uyuşturucu şüphelisi S.D., MİT, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda çok sayıda döviz ve elektronik eşya ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığınca "uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D'nin (33) Bodrum'da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine MİT, emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi çevresinde olabileceği değerlendirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, şüphelinin kullandığı araç Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda tespit edildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen fiziki takibin ardından araç durduruldu, şüpheli gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 kol saati, iPad, 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 lira ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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