Bodrum'da Kardeş Kavgası Yangına Neden Oldu: 1 Ölü, 5 Yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Erkan Sekmen (47), aralarında husumet bulunan ağabeyi Hakan Sekmen'in (49) işlettiği marketi, çıkan tartışmanın ardından benzin dökerek ateşe verdi. Olayda Hakan Sekmen yaşamını yitirirken, 4 kişi ile birlikte yangını çıkaran Erkan Sekmen de yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Erkan Sekmen elinde benzin bidonuyla ağabeyi Hakan Sekmen'in işlettiği markete geldi. Market içerisinde ağabey ile kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Sekmen market içerisinde bulunan ofis ve ev olarak kullanılan odayı benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın bir anda yayıldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda, Hakan Sekmen oğulları Y.H. Sekmen (15), Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44) ve market çalışanı Samet Uğurlu (24) ile yangını çıkaran Erkan Sekmen yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

YANARAK CAN VERDİ

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan vücudunda ağır derecede yanıklar meydana gelen ve Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda tedavisi süren Erkan Sekmen'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralılar Y.H. Sekmen, kardeşi Yiğit Eren Sekmen, Samet Uğurlu ve Özlem Şahin'in tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.