Bodrum'da Park Halindeki Araça Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Umut Yöntem (18) hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Dirmil Gökçebel Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Umut Yöntem'in kullandığı 48 ABM 569 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 48 AVG 544 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücü Yöntem ile yanındaki A.Z. ve M.Z. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İbrahim Umut Yöntem, dün sabah yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.Z.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kazada yaşamını yitiren Yöntem idaresindeki kapalı kasa kamyonetin, park halindeki başka kamyonete çarptığı ve aracın savrularak takla attığı görüldü.