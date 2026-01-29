Haberler

Bodrum'da kıyıya izinsiz bağlanan 90 tekne yediemin deposuna çekildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak tekne bağlama faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 90 tekne yediemin deposuna çekildi. Limanlar Yönetmeliği kapsamında 60 tekneye 1,5 milyon lira ceza kesildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak tekne bağlama faaliyetlerine yönelik yürütülen kaldırma ve yıkım çalışmaları 4'üncü gününde temizlik çalışmalarıyla devam ederken, 90 teknenin yediemin deposuna çekildiği belirtildi.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı iş birliğiyle Gümbet Dolgu Alanı'nda atıl durumda bulunan tekneler ile izinsiz olarak kurulan iskelelerin kaldırma çalışmaları 4'üncü günü girdi. 4'üncü temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmaları devam ederken, ekiplerce sahibine ulaşılamayan, terkedilmiş ve atıl vaziyette olmak üzere 90 teknenin yediemin deposuna çekildiği belirtildi.

Öte yandan, Limanlar Yönetmeliği kapsamında 60 tekneye izinsiz kıyıya bağlama yaptıkları nedeniyle 1,5 milyon lira cezai işlem uygulanmıştı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
