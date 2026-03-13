Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak iskelelerin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Kaymakamlık koordinesinde, Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Türkbükü sahilinde kıyı kanununa aykırı inşa edilen ve mahkemece yıkım kararı verilen kaçak iskeleler ile yapıların yıkımı için harekete geçti.

Karadan iş makinelerinin ulaşamadığı noktalar için denizden getirilen yüzer platformlar devreye alındı.

Ekipler kaçak yapıların yıkımına başlarken, bazı işletme sahiplerinin ise yıkım kararı sonrası kendi iskelelerini sökmeye başladığı görüldü.

İskele girişlerine konulan ve vatandaşın sahile girmesini engelleyen kapılar ve bariyerler de kaldırıldı. Dalgıçların desteğiyle denizde tonoz temizliği de yapıldı.

Bölgede tonoz temizliği, yıkım ve söküm işlemleri sürüyor.

Öte yandan, bazı iskeleler ve yapıların yıkım süreci ile ilgili mahkeme kararlarının devam ettiği belirtildi.