Bodrum'da inşaat atığı dökenlere 418 bin lira ceza kesildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belirlenen alanlar dışındaki yerlere inşaat atığı dökenlere yıl başından bu yana toplam 418 bin 705 lira ceza kesildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kaçak döküm yapılan alanlarda kontrollerini sıklaştıran ekipler, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan uygulamalara taviz vermiyor.

Denetimler kapsamında, yılbaşından bu yana inşaat atığı dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiler hakkında, Kabahatler Kanunu uyarınca 8 işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucunda toplam 418 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

İnşaat atıklarının belirlenen alanlar dışına dökülmesinin yasak olduğu, kurallara uymayanlara karşı yasal sürecin kararlılıkla uygulanacağını ifade edildi.