Bodrum'da ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yarı yıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yarı yıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Umurca Mahallesi'ndeki Umurça Ömer Akın İlkokulu'nda, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'ın da katılımıyla "Bayrak Töreni ve 2. Dönem Açılış Programı"düzenlendi.

Programda öğrenciler Türk Bayrağı boyama etkinliği gerçekleştirdi, Bayrak Marşı'nı okudu ve bayrak sevgisini anlatan şiirler seslendirdi.

Etkinlikte ayrıca bayrak sevgisinin önemi üzerine konuşmalar da yapıldı.

Kaymakam Sırmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlığın talimatı doğrultusunda sınıflarda bayrak temalı etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini ifade eden Sırmalı, "Bodrum'da 128 okulumuzda hafta boyunca bayrak temalı etkinliklerimiz gerçekleşecek. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak istiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği sevgili yavrularımız çok güzel şekilde hazırlandılar, bize etkinlikler sundular." dedi.

Sırmalı, şehitleri ve gazileri rahmetle ve minnetle andıklarını da belirtirken, "Bugün al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyor, geleceğe umutla bakıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
