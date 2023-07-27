Bodrum'da Hakan Altun rüzgarı

MUĞLA - Bodrum Antik tiyatroda sahne alan Ünlü sanatçı Hakan Altun izdihama neden oldu. Altun herkesin kendiyle yarışması gerektiğini ifade ederek "Arabesk şarkı dinleyelim ama Arabesk yaşamayalım" dedi.

Bodrum Antik tiyatroda konser veren Hakan Altun izdihama neden oldu. Saatler öncesinden dolan antik tiyatroda oturacak yer kalmadı. Hayranlarıyla buluşan Altun söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Birçok şarkısını ezbere bilen hayranları antik tiyatroyu inletti. Şek organizasyon tarafından düzenlenen konserde saatler önceden biletler tükendi. Hakan Altun zaman zaman sevenlerini zaman zaman duygu dolu anlar yaşatırken zaman zamanda kahkahalara boğdu. Yaklaşık 2 saat süren konsere geç çıkan Altun konser saatini uzatarak konseri 3 saate çıkardı.

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakan Altun Bodrum'u çok sevdiğini ifade ederek "Ben yarı Bodrum'lu sayılırım, annem ve kız kardeşimde burada yaşıyor. Bugün heyecanım çok büyük, annem yıllar sonra kız kardeşimle birlikte beni izlemeye geldi. Bugün izlemeye geldiler dostlarımda geldi o yüzden heyecanım çok büyük" ifadelerini kullandı.

Altun, müziğin insanları beslediğini söyleyerek "Tevazüyü kimseye bırakmayız Allah'ın izniyle biz. Çok güzel tabi ki bu ilgi, bundan 3 gün önce Harbiye'deydik. Çok şahane bir konserdi. İnsanlar çok menfaatsiz şekilde, ülkenin bu zor şartlarında bir bilet alıp konsere geliyorlar, sanatçı dostlarımızın konserlerine gidiyorlar. Konserler insanları besler, sanat, müzik insanları besler. Sıkıntılı dönemlerimizde inşallah bu akşam da insanlar streslerini atarlar. Benden ufak bir tavsiye olsun herkes kendiyle yarışsın bu hayatta" şeklinde konuştu.

Emrah'ın sahnelere döndüğüne çok sevinen Altun " Emrah'ın sahnesine gitmek isterim, Emrah'ın şarkılarına hastayız biz. Emrah çok ara verdi, Emrah'ı sahnelerde görmek çok güzel olur. Emrah Türk Arabesk şarkılarına damga vurmuş bir isimdir. Arabesk şarkılar söylemek bir başkadır, arabesk yaşamak çok başkadır. Arabesk bir hayat vardır, bu hayat bedbaht bir hayattır, hiçbir bir şey den, mutlu olmayan mutsuzluktan butlu olan insanlardır. Şu fani dünyada gülelim, bir birimizi kırmayalım, eğlenelim beraber hüzünlenelim ama karalar bağlamamalıyız" dedi.