Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hafriyat kamyonu devrildi. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonunun devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Gürece Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlker E. idaresindeki 48 ANY 398 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarındaki boşluğa düşüp devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

