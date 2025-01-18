Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"

Bodrum'da Görüntü Kirliliği Temizleniyor

Bodrum'da Görüntü Kirliliği Temizleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği yaratan duvar yazılarını ve çizimlerini temizlemek için çalışmalar başlattı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bilinçsizce yazılan yazıları ve çizimleri boyayarak duvarların temiz bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Bodrum ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri belediye ekiplerince temizleniyor.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri ile ilgili temizlik çalışması yapıyor. Bilinçsizce yazılan yazılar ve çizimler boyanarak duvarların temiz bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

Bodrum'un simgesel renklerinin kullanıldığı çalışmada duvarlar beyaza, panolar ise maviye boyanıyor.

Vatandaşlar, 444 00 48 numaralı çağrı merkezinden veya WhatsApp hattından ihbarda bulunabilecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
img

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
img

Herkes sucu sanıyordu, ekipler koklayarak buldu
img

Gazze için kalıcı çözümü üstüne basa basa vurguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.