Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama, 2 adli kontrol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz 23 Nisan'da Kara Ada açıklarında fiber karineli bot içerisinde bulunan 40 kaçak göçmen ve U.U., A.Ö., E.B. ve A.Ş. isimli organizatörleri yakaladı. Başlatılan soruşturma kapsamında T.M. ve U.K. de yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.U., A.Ö., T.M. ve U.K. tutuklanırken, A.Ş. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı