Haberler

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Gözaltı, 13 Tutuklama

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Gözaltı, 13 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. 13 şüpheli tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli, Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile Aydın, İstanbul ve Balıkesir'de yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenleri Muğla'ya getirip, konaklama imkanı sağlayıp, ardından da botlarla Yunanistan ve İtalya adalarına gönderdikleri tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 14 Ekim'de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum merkezli Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile Aydın, İstanbul ve Balıkesir'de şüphelilerin kaldıkları adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda yat işletmecisi, kaptan, muhasebeci, şoför ve kantin işletmecisi gibi farklı meslek gruplarından toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 dürbün, 5 gram kenevir, 1 gece görüşlü dürbün, 1 tekne motoru, 2 kameralı dron, 2 uydu telefonu, 1 telsiz, 10 adet yabancı ülkelere ait tekne bayrağı, 20 can yeleği, 4 akü ve 50 litre mazot ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö., U.Z., İ.K., S.Ş., G.G., U.D., E.E., B.Y., A.Ş., M.Ş., H.Ş., D.A. ve A. A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, söz konusu operasyonunu geçtiğimiz günlerde yine göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 3 teknenin ele geçirildiği, örgüt yöneticisi, üyesi ve yardım edenlerin de aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı operasyonla bağlantılı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi ibra edildi

Dursun Özbek ve yönetimine ibra kararı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.