Haberler

Bodrum'da fırtına etkili oluyor

Bodrum'da fırtına etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, deniz ulaşımını aksatırken, sahildeki işletmelere dalgaların ulaşmasıyla birlikte günlük yaşamda ciddi aksamalara yol açtı. Rüzgarın hızı zaman zaman 70 kilometreyi aştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede gece yarısından itibaren etkisi artmaya başlayan rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı aksadı, balıkçılar denize açılamadı. Meteorolojik uyarı yapılan ilçede rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometrenin üzerine çıktı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplandı.

Güneydoğu yönden esen fırtınada, bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri devrildiği yerden ağaçları ve kırılan dalları kaldırmak için çalışma başlattı.

Gümbet koyunda bir motoryat sahile yakın bir noktada karaya oturdu. Motoryatın kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Güvercinlik Mahallesi açıklarında da deniz yüzeyinde zaman zaman havaya yükselen serpintiler dikkat çekti. Yol kenarında duran vatandaşlar o anları fotoğrafladı.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep

"Adı ne olursa olsun bunu istiyoruz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Tüm ülke Asensio'yu konuşuyor
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

Galatasaraylılara ''Eyvah'' dedirten gelişme
PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar

PTT'den emekliye geri ödemesiz 14 bin TL! İşte detaylar