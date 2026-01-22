Haberler

Bodrum'da Fırtına Etkili: Ağaçlar Devrildi, Balıkçı Tekneleri Su Aldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri su aldı ve Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, dün Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ilçede bugün de etkisini sürdürdü. Fırtınanın saatteki hızı yer yer 90 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle Bitez, Yalıkavak, Mumcular gibi bölgelerde ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Bitez sahilinde balıkçı tekneleri su aldı. Bazı amatör denizciler tekneleri karaya çekerek tedbir aldı. Yeniköy Mahallesi'nde bir çatı izolasyon malzemesi uçtu.

Öte yandan bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

