Bodrum'da Evde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Geriş Mahallesi'nde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Geriş Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangının, ilk incelemelere göre evdeki elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
