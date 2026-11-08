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Bodrum'da esnafla Portekizli müşteriler arasındaki kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Bodrum'da esnafla Portekizli müşteriler arasındaki kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Bodrum'da esnafla Portekizli müşteriler arasındaki kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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Bodrum'da alkollü olduğu öne sürülen Portekiz uyruklu 2 müşteri ile esnaf arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, ağır yaralanan kişi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Portekiz uyruklu 2 müşteri ile esnaf arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu müşteriler J.G. (36) ile C.F. (34) henüz bilinmeyen bir nedenle küfür etmeye başladı. Bunun üzerine işletmeciler M.K. (17) ve E.K. (28) ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada başını sert zemine çarparak ağır yaralanan M.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı E.K. ise özel bir hastanede tedaviye alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden ayrılan J.G. ve C.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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