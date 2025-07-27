Bodrum'da Elektrik Kesintisi Turistleri İsyan Ettirdi

Bodrum'da Elektrik Kesintisi Turistleri İsyan Ettirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde kalan yaklaşık 200 turist, elektrik kesintisi nedeniyle klimaların çalışmaması üzerine resepsiyona inerek tepki gösterdi. Turistler, sorunun çözülmemesi halinde para iadesi veya başka bir otele yerleştirilme talep etti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otelde konaklayan yerli ve yabancı yaklaşık 200 turist, elektrik kesintisi nedeniyle odalarda klima çalışmadığını ileri sürerek resepsiyona inip duruma tepki gösterdi. Bazı turistler, sorun çözülmezse para iadesi ya da başka bir otele yerleştirilme talebinde bulundu.

Olay, gece saatlerinde Akyarlar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Elektrik kesintisi sonrası klimaların devre dışı kalması üzerine yüksek sıcaklık nedeniyle odalarında bunalan turistler resepsiyona inip, görevlilere tepki gösterdi. Kalabalık bir grup otel lobisinde ve önünde toplanarak yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. Bazı turistler, yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu belirtip, otelden çıkış yapmak istediklerini ve ücretlerinin iade edilmesini, bazıları ise başka bir otele nakledilmeyi talep etti. Zaman zaman gerginlik yaşanırken, ihbar üzerine otele jandarma ekipleri sevk edildi. Bazı turistler oteli terk ederken, geceyi dışarıda geçiren bazıları ise sorunun çözülmesinin ardından sabah tekrar otele döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi

Şehit babası olanları dizlerinin üzerine çökerek izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.