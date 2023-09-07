Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 664 Kilogram Atık Toplandı

Bodrum Belediyesi tarafından Ortakent ve Güvercinlik mahallelerinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde toplam 664 kilogram katı atık toplandı. Temizlik kampanyası kapsamında 10 ayrı mahallede ise toplam 2 bin 283 kilogram atık çıkarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin Ortakent ve Güvercinlik mahallelerinde yapılan deniz dibi temizliğinde toplam 664 kilogram katı atık toplandı.

Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla başlatılan 'Deniz Dibi Temizliği Etkinliğiö Ortakent ve Güvercinlik Mahallelerinde devam etti. Belediye ekipleri, etkinlikte denizden Ortakent Mahallesi'nde 520 kg lastik, 5 kg metal, 3 kg plastik ve 2 kg cam, Güvercinlik Mahallesi'nde ise 75 kg lastik, 13 kg plastik, 21 kg metal, 7 kg cam, 18 kg tekstil olmak üzere toplam 664 kilogram atık çıkardı. Toplanan atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırıldıktan sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi

10 AYRI MAHALLEDE 2 BİN 283 KİLOGRAM ATIK

19 Temmuz'da başlatılan temizlik kampanyasında Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Küçükbük, Turgutreis, Akyarlar, Kadıkalesi, Ortakent ve Güvercinlik mahallelerinde denizden çıkarılan atık miktarının toplam 2 bin 283 kilograma ulaştığı bildirildi. Etkinliğin son ayağı 13 Eylül7de saat 10.00'da Kumbahçe Koyu'nda gerçekleştirileceği duyuruldu. Ayrıca, deniz dibinden çıkarılacak atıklar ve bu dönem yapılan çalışmaların yer alacağı fotoğrafların Bodrum Belediye Meydanında sergileneceği bildirildi.(DHA)