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Bodrum'da denizden 370 kilo atık çıkarıldı; av sepetinde mahsur kalan balıklar suya bırakıldı

Bodrum'da denizden 370 kilo atık çıkarıldı; av sepetinde mahsur kalan balıklar suya bırakıldı
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Muğla Bodrum'da 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinde ütü, dron gibi atıklar dahil 370 kilogram çöp toplandı. Yasak av sepetinden kurtarılan balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinde ütü, dron gibi atıklar olmak üzere 370 kilogram çöp toplandı. Öte yandan, denizde kullanımı yasak olan av sepeti içerisinde bulunan balıklar kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin temiz tutulması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla sürdürülen etkinlikler kapsamında, Gümbet Koyu'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Gönüllü Dalış Ekibi ve Green Rangers gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ile Kanat Hasan Özsert de katıldı. Etkinlik, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçların denizde Türk bayrağı ve kutlama görseli açmasıyla başladı. Kutlama sonrası başlayan deniz dibi temizliğinde dalgıçlar, deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Çalışmalarda; ütü, dron, damacana, tek kullanımlık ürün atıkları ile çok sayıda plastik, metal ve cam atık çıkarıldı. Toplanan atıklar çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Daha sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

DENİZDE KULLANIMI YASAK AV SEPETİ BULUNDU

Deniz dibi temizliği sırasında denizde kullanımı yasak olan av sepeti bulundu. Sepetin içerisinde bulunan balıklar kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilen 'Denize En Çok Mavi Yakışır' deniz dibi temizliği etkinlikleri ile deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanırken, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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