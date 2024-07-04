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Bodrum'da dağlık alanda insan iskeleti bulundu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördükleri karşısında gözlerine inanamadılar. Dağlık alanda gördük insan iskeleti sonrası vatandaşlar yetkililere haber verdiler.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi Bayraktepesi mevkisinde yürüyüş yapan insanlar yürüyüş sırasında dağlık alanda insan iskeletiyle karşılaştılar, vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İSKELET YETİŞKİN BİR ERKEĞE AİT

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen iskelet, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bodrum'da dağlık alanda insan iskeleti bulundu

Kaynak: AA / Güncel

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