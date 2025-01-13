Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Bodrum'da Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği

Bodrum'da Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte gazeteciler bir araya geldi. Sanatçı Ekin Akkas'ın sahne aldığı programda, cemiyet başkanı Eren Ayhan ve Bodrum Otelciler Derneği başkanı Ömer Faruk Dengiz gazeteciliğin önemine vurgu yaptı.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda, sanatçı Ekin Akkas sahne aldı. Gazeteciler, sohbet etti, müzik eşliğinde eğlendi, birlikte pasta kesti.

Cemiyet Başkanı Eren Ayhan, yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin sorumluluklarının ve dayanışmasının önemli olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin her koşulda doğruyu halka ulaştırmayı amaçlayan kutsal meslek olduğunu belirten Ayhan, "Burada bir arada olmak, mesleğimizin dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." dedi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de gazetecilik mesleğinin toplumun bilinçlenmesindeki rolüne dikkati çekti.

Etkinlikte, gazetecilerden Ercan Vuranlar, Zeki Özkeskin ve Oğuz Poyraz da konuşma yaptı. Gazeteciler, bu tür organizasyonların mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Oğuz Poyraz'ın doğum günü de sürpriz pastayla kutlandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
img

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
img

Alex'e kapının önüne koydular
img

Icardi'nin yeni sevgilisi aşka geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! 25. saniyede gol geldi

Fenerbahçe'ye şok! 25. saniyede golü yediler
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi! Konyaspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Amrabat neden yok (Konyaspor-Fenerbahçe)? Survivor canlı izle! 13 Ocak Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Ayşe Barım kimin, kimlerin menajeri? Konyaspor Fenerbahçe hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.