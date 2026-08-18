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Bodrum'da Otelde Yangın: Prefabrik Yapı Küle Döndü

Bodrum'da Otelde Yangın: Prefabrik Yapı Küle Döndü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin bahçesinde bulunan tek katlı prefabrik müştemilat yapısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yapı büyük oranda hasar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otel bünyesinde tek katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çaba sonucu söndürülürken, büyük oranda hasar meydana geldi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki otelin bahçesindeki müştemilat olarak kullanılan tek katlı prefabrik yapıda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çelik konstrüksiyondan yapılmış olan yapıdan yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler ve otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik çaba sonucunda söndürürken, büyük oranda hasar meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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