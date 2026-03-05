Haberler

Bodrum'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

Bodrum'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, M.A. yönetimindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Murathanoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Beton mikserinin sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, trafik ışıklarında bekledikten sonra hareket eden beton mikserinin o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması ve durumu fark eden sürücünün bir süre ilerledikten sonra aracını durdurması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Buna inanan 800 bin kişi var