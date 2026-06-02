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Bodrum'da evin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 katlı bir binanın balkonundan düşen 10 yaşındaki Çınar K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evin balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Mumcular Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üçüncü katında yaşayan Çınar K. (10), evin balkonundan zemine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince çocuğa olay yerinde müdahale edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çınar K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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