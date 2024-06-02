Bodrum'da Avukat ve Emekli İcra Müdürü Öldürüldü, İddianame Hazırlandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde araçta tartıştığı avukatı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) öldüren Galip Özmen (63) için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, yardım ettiği belirlenen Osman Kemiklioğlu (28) hakkında da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Özmen'in 2018'de kiraladığı apart otel ile ilgili açılan davayı kaybetmesinden avukatı Çam'ı sorumlu tutup, kendisini dolandırdığını, Çam'la tanıştıran Çavdar'ı da zararını karşılamadığı gerekçesiyle planlayarak öldürdüğü belirtildi.

Olay, 22 Eylül 2023'te saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Galip Özmen, arkadaşı Osman Kemiklioğlu, avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile bir kafeteryada buluşup, kahve içti. Ardından Galip Özmen, Çam ve Çavdar ile yemeğe gitmek üzere bir hafif ticari araca bindi. Osman Kemiklioğlu ise kendi aracıyla gruba eşlik etti. Yolda Galip Özmen ile avukatı Çam arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Galip Özmen, yanında tabancasıyla önce Özcan Çavdar'ı, araçtan indiği sırada da Mehmet Erdal Çam'ı başından vurdu. Galip Özmen daha sonra arkada gelen Kemiklioğlu'nun aracına binerek uzaklaştı. Çavdar ile Çam'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Özmen bir süre jandarmaya teslim oldu. Özmen'i bıraktıktan sonra Denizli'ye gittiği belirlenen Kemiklioğlu'nu da yakalanıp, Bodrum'a getirildi.

SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Galip Özmen, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, Çam ve Çavdar'ı işlettiği otelin tahliye davasının kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söyledi. Özmen'in eski Denizli Baro Başkanı da olan Çam'ı, Çavdar aracılığıyla bulduğu belirtildi. Özmen ve Kemiklioğlu, işlemlerinin ardından tutuklandı. Öte yandan Kemiklioğlu, 28 Kasım 2023'te tahliye oldu.

4 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Özmen'in 2018 yılında işletmek üzere apart otel kiraladığı ve mal sahibi ile aralarında kira artışı nedeniyle anlaşmazlık olduğu belirtildi. Mal sahibinin konuyu yargıya taşıdığı ve Özmen'in arkadaşı Özcan Çavdar'ın aracılığıyla dosyayı Avukat Mehmet Erdal Çam'a verdiği kaydedildi. Aradan geçen zamanın ardından Özmen'in davayı kaybettiği ve oteli tahliye ettiği iddianamede vurgulandı. Özmen'in iddiasına göre, davanın bitmesine rağmen Çam'ın kendisinden para istediği ve dolandırıldığını iddia ederek zararın karşılanması için ödediği paraları Çavdar'dan karşılamasını istediğine de iddianamede yer verildi. Parasını alamayan Özmen, öldürme planı yaparak bu planı Kemiklioğlu ile paylaştığına da dikkat çekildi. Özmen'in, Kemiklioğlu'nun aracıyla yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Denizli'den Bodrum'a geldiği de iddianameye girdi.

'İKİLİNİN BAŞLARINA ATEŞ ETTİ'

Bodrum'a gelen Özmen ve Kemiklioğlu'nun Mehmet Erdal Çam ve Özcan Çavdar ile buluştuklarına dikkat çekilen iddianamede, "Özmen daha sonra Çam ve Çavdar'ın aracına bindi. Bu sırada Özmen, ikiliye 'Siz benden para aldınız, beni dolandırdınız. Beni bitirirsiniz, ben de sizi bitireceğim' dedi. Daha sonra aracın arkasında oturan Özmen, çantasından çıkardığı tabancayla ikilinin başlarına ateş etti. Özmen arkasında seyir halinde devam eden Kemiklioğlu'nun aracına binerek bölgeden uzaklaştı ve ardından jandarmaya giderek teslim oldu. Kemiklioğlu ise Bodrum'dan ayrılarak Denizli'ye gittiği, burada kolluk tarafından yakalandı" denildi.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ, MERMİ ÇEKİRDEĞİ YOK

İddianamede ayrıca yapılan otopsilerde öldürülen Çam ve Çavdar'a sağ alt enseye yakın mesafeden ateş edildiği ve mermi çekirdeğine rastlanılmadığı belirtildi. Savcılık, tutuklu sanık Özmen için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan Kemiklioğlu'na da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

Haber-Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),