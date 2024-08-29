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Bodrum'da ana su isale hattında patlama

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Muğla'nın Bodrum ilçesinin Bitez Mahallesi'nde ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda dev çukur oluştu ve kaldırım yarıldı. Yol trafiğe kapatıldı.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda dev çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Yol trafiğe kapatılırken, dün de Ortakent Mahallesi'nde ana su isale hattı patlamıştı.

Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu, kaldırım yarıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgedeki su vidanjör yardımıyla tahliye edilirken, bölgede onarım çalışması başlatıldı. İsale hattındaki patlama nedeniyle yol araç trafiğine kapandı.

Öte yandan, dün de saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi'nde de ana su isale hattı patlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Bitez Muğla Çevre Yaşam Güncel Haberler

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