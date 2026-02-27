Bodrum'da altyapı çalışması sırasında lahit bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde altyapı çalışması sırasında lahit bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde altyapı çalışması yürüttüğü sırada yaklaşık 3 metre derinlikte bir lahit mezar olduğu tespit edildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine çalışmalar durduruldu. Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, kazı çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

İlk incelemelerde, lahit mezarın baş kısmında bir boğa figürü olduğu belirtildi.

Bodrum Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesinin ardından tarihi buluntunun zarar görmeden çıkarılması için bölgede detaylı kurtarma kazısı yapılacağı öğrenildi.

Lahidin hangi döneme ait olduğu, arkeolog ve sanat tarihçisi akademisyenlerin yapacağı incelemelerin ardından tespit edilecek.