Haberler

Bodrum'da altyapı çalışması sırasında lahit bulundu

Bodrum'da altyapı çalışması sırasında lahit bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında yaklaşık 3 metre derinlikte bir lahit mezar tespit edildi. Baş kısmında boğa figürü bulunan lahit için kurtarma kazısı yapılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde altyapı çalışması sırasında lahit bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde altyapı çalışması yürüttüğü sırada yaklaşık 3 metre derinlikte bir lahit mezar olduğu tespit edildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine çalışmalar durduruldu. Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, kazı çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

İlk incelemelerde, lahit mezarın baş kısmında bir boğa figürü olduğu belirtildi.

Bodrum Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesinin ardından tarihi buluntunun zarar görmeden çıkarılması için bölgede detaylı kurtarma kazısı yapılacağı öğrenildi.

Lahidin hangi döneme ait olduğu, arkeolog ve sanat tarihçisi akademisyenlerin yapacağı incelemelerin ardından tespit edilecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek