Bodrum'da Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Bodrum'da Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor
Bodrum Belediyesi, Akyarlar Mahallesi'nde beton yol çalışması ile caddelerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşların taleplerini dikkate alarak en acil ihtiyaçları çözmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bodrum ilçesinde cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bodrum genelinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Akyarlar Mahallesi'nde beton yol çalışması yapıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaptığı açıklamada, vatandaşların taleplerini alıp, en fazla ihtiyaç bulunan mahallelerdeki sorunları tespit ederek bir program dahilinde çözüme kavuşturduklarını bildirdi.

Belediye olarak altyapı başta olmak üzere kentte vatandaşların refahını artıran çalışmalara devam edeceklerini belirten Mandalinci, emeği geçen belediye ekiplerine de teşekkür etti.

Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş'ı da ziyaret eden Mandalinci, mahalle sakinlerinden gelen talep, öneri ve şikayetleri dinledi.

Başkan Mandalinci, ardından başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle mahalle genelinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
