Bodrum'da Acı Ot Festivali Hazırlıkları

Güncelleme:
Bodrum'da hafta sonu düzenlenecek Acı Ot Festivali öncesinde, Ortakent Yahşi Yalılarını Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) yönetimi Muğla'da bir dizi ziyarette bulundu.

Bodrum'da hafta sonu düzenlenecek Acı Ot Festivali öncesinde, Ortakent Yahşi Yalılarını Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) yönetimi Muğla'da bir dizi ziyarette bulundu.

OYDER'den yapılan açıklamaya göre, Bodrum'un köklü gastronomi etkinliklerinden Acı Ot Festivali bu yıl 7'nci kez kapılarını açacak.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası'nın destekleriyle OYDER tarafından organize edilen festival, 28-29 Mart tarihlerinde Ortakent Köyiçi mevkisinde gerçekleştirilecek.

Cemil Kartaloğlu, Barış Aras, Uğurcan Helvacı ve OYDER Başkanı Öncel Erkal'dan oluşan heyet, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek festival hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde, festivalin amacı, içeriği ve program detayları ele alınırken, etkinliğin yöresel mutfak kültürünün yaşatılması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve bölge turizmine katkı sağlaması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Heyet ayrıca festival kapsamında düzenlenecek etkinliklere, katılımcı profili ve beklenen ziyaretçi yoğunluğuna ilişkin kapsamlı bilgi sundu. Festivalle birlikte Bodrum'un gastronomi turizminde daha güçlü bir marka haline gelmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların Muğla'nın tanıtımı ve kültürel değerlerinin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı
