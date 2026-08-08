Haberler

Bodrum'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Ağustos saat 03.30'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a transferde Osimhen engeli

Osimhen Galatasaray'ı yaktı!
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk

Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe'den bomba Ederson kararı!
AK Partili Türkeş'ten MHP'li Bülbül'e sert tepki: Saldırgan tavrı dehşet verici

İYİ Partili Türkeş'e AK Partili ağabeyinden destek
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz

Bakan Gürlek'ten İstanbul'da net mesaj: Yanınıza kar kalmayacak
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...