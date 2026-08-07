Bodrum'da Havuz Makine Dairesine Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğindeki havuzun makine dairesine düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin yaklaşık 5 metre derinliğindeki havuzun makine dairesine düşerek yaralandığını ve mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. İtfaiye erleri, yaralanarak mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekibine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı