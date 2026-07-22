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Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yelkenli tekneyle yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15'i çocuk 40 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan yelkenli teknede 15'i çocuk 40 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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