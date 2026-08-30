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Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı

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Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayında vatandaşlar Türk bayrakları ve fenerlerle Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüyüş yaptı. Bando eşliğinde İzmir Marşı'nın seslendirildiği etkinliğe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün sonunda Gripin grubu konser verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Neyzen Tevfik Caddesi'nden başlayan fener alayı, Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde İzmir Marşı'na eşlik etti.

Fener alayına, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, dernek ve oda temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan etkinlik kapsamında müzik grubu Gripin konser verdi.

Kaynak: AA
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