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Bodrum'da 3 besiciye silahlı saldırı: 6'sı tutuklandı

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Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine satış için gelen 3 besiciyi silahla tehdit edip, 16 buzağısını gasbeden 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

6'SI TUTUKLANDI

Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine satış için gelen 3 besiciyi silahla tehdit edip, 16 buzağısını gasbeden 7 şüpheliden Abdullah Çaka, Muhammed Çaka, İsa Çaka, Yiğit As, Habib As, Hüseyin Doruk sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli

Doğukan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Samsun Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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