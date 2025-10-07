Haberler

Bodrum'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Küdür mevkisinde yapılan operasyonda 29 düzensiz göçmen yakalandı. Çocukların da bulunduğu grup, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yalıkavak Küdür mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-05) görevlendirildi.

Ekipler, karadaki 7'si çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel
