Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, karada bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler, 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.