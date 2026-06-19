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Bodrum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında 7 çocuğun bulunduğu 19 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karada düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Ekiplerce, aralarında 7'si çocuk 19 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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