Bodrum'da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

Bodrum'da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Bodrum Kalesi'nde anma programı gerçekleştirildi. Programa Bodrum Kaymakamı, Belediye Başkanı, askeri ve adli yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve 15 Temmuz video gösteriminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması izletildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, şiir ve türküler de yer aldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla anma programı düzenlendi.

' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Özer Çiloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, gaziler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve ardından 15 Temmuz video gösterimi izletildi. Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi. Programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti sonrasında, Bodrum İlçe Müftü Vekili Mücahit Demiroğlu tarafından şehitler için dua edildi. Ardından cami imamları tarafından gazeller okundu. Şiirlerin de okunduğu programda öğretmenler korosu kahramanlık türküleri söyledi. Vatandaşlar marşlara ve türkülere Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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