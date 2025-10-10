Bodrum'da 102 Kaçak Göçmen Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yelkenli teknedeki 102 kaçak göçmen ile olayla bağlantılı 4 kaçak göçmen ve 1 kaçakçı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 01.40'ta Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekneyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, İtalya rotası üzerindeki yelkenli tekneyi durdurarak içerisindeki 22'si çocuk 102 kaçak göçmen ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısını emniyet ekiplerince yürütülen ortak operasyonla yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.