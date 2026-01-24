Haberler

Bodrum Anadolu Lisesi'nden uluslararası başarı

Güncelleme:
Bodrum Anadolu Lisesi, Dünya Liseleri Avrupa ve Orta Asya kategorisinde 2026 Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü'nde birincilik elde etti. Öğrencilerin geliştirdiği 'IYTIMS' projesi ile orman yangınlarının erken tespiti hedefleniyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Anadolu Lisesi, '2026 Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü' kapsamında 'Dünya Liseleri Avrupa ve Orta Asya' kategorisinde birincilik elde etti.

Bodrum Anadolu Lisesi, 'Dünya Liseleri Avrupa ve Orta Asya' kategorisinde düzenlenen 2026 Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü yarışmasında birinciliğe layık görüldü. Bodrum Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan ekip, 'IYTIMS (Entegre İzleme Sistemi için Akıllı Gençlik Teknolojisi)' adlı projeyle ödülün sahibi oldu. Proje kapsamında, orman yangınlarının erken tespiti ve önlenmesine yönelik olarak termal sensörlerle donatılmış, güneş enerjisiyle çalışan dronlar geliştirildi. Sistemle, yangın riski taşıyan alanların önceden belirlenmesi ve bor bazlı yangın söndürücü kapsüller kullanılarak yangınların büyümeden kontrol altına alınması hedefleniyor. Proje, jüri tarafından birinciliğe değer bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bodrum Anadolu Lisemiz, 'Dünya Liseleri Avrupa ve Orta Asya' kategorisinde '2026 Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu. Okul takımını oluşturan gençler, 'IYTIMS (Entegre İzleme Sistemi için Akıllı Gençlik Teknolojisi)' olarak bilinen projeyle yangın risklerini belirlemek amacıyla termal sensörlerle donatılmış, güneş enerjisiyle çalışan dronlar geliştirdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


