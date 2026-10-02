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Bodrum Akyarlar'da makilik alandaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

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Bodrum Akyarlar'da makilik alandaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
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